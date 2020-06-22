التزايد الجنوني بإصابات (كورونا) في إسرائيل يكتسح الصحف الصباحية





القناة 13 الإسرائيلية:





- بعد توقف دام 3 شهور، اليوم، يستأنف قطار إسرائيل السريع، العمل في ظل إجراءات وقائية صارمة.





- تقديم شكوى بالشرطة الإسرائيلية، ضد مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، بتهمة التحرش الجنسي بفتاة.





القناة 12 الإسرائيلية:





- كوخافي خلال مراسيم استبدال الضباط بالجيش: "إيران أصبحت أخطر دولة في الشرق الأوسط".





- (كورونا) بالعالم: ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 9,051,535 إصابة، والوفيات 470,804 حالة.





القناة 11 ( كان):





- منظمة الصحة العالمية، تحذر من الارتفاع المتزايد والسريع بالإصابات بفيروس (كورونا) في العالم.





- حسين الشيخ: "إذا أصرت إسرائيل على تطبيق الضم بالضفة، لن تكون هناك سلطة فلسطينية".





القناة 7 الأسرائيلية:





- 70 عاملاً فلسطينياً من الخليل، تسللوا بالأمس إلى إسرائيل، وتمت إعادتهم إلى مناطق السلطة، واعتقال 4 منهم.





- كابينت (كورونا) يلتئم اليوم؛ لمناقشة تزايد الإصابات بالفيروس، وفرض قيود جديدة على السكان بالبلاد.





هآرتس:





- وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفع عدد المصابين بـ (كورونا) إلى 20,778 إصابة، والوفيات 306 حالات.





- جون بلتون: ترامب كان يريد التفاوض مع إيران، لكن نتنياهو ومستشاريه نصحوه بعدم القيام بذلك.





يديعوت:





- (كورونا) في مناطق السلطة بالضفة: تسجيل 49 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





- التجارب العلمية على الحيوانات: الجيش الإسرائيلي يؤكدون أن أغلبية الحيوانات التي تخضع للتجارب لا تموت.





معاريف:





- ارتفع عدد المصابين بـ (كورونا) في الجيش الإسرائيلي، الى 69 حالة، وهناك 3169 جندياً بالعزل الصحي.





- مسؤول أمريكي: إسرائيل ستأخذ بالحسبان علاقاتها مع الدول العربية والخليجية، في إطار تنفيذ مخطط الضم.





والا الإسرائيلي:





- قوات الجيش الإسرائيلي، شنت حملة اعتقالات في جنين، والجلزون، وقرية بيت فجار، ومخيم العروب قضاء الخليل.





- رغم تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني اشتية: 80 ألف عامل فلسطيني، دخلوا بالأمس إلى إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنعودة القطارات للعمل في إسرائيل بعد توقف دام 3 شهور، وتصريحات رئيس الأركان كوخافي ضد إيران، وتزايد حالات الإصابة بـ (كورونا) في البلاد، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم.