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التزايد الجنوني بإصابات (كورونا) في إسرائيل يكتسح الصحف الصباحية

التزايد الجنوني بإصابات (كورونا) في إسرائيل يكتسح الصحف الصباحية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عودة القطارات للعمل في إسرائيل بعد توقف دام 3 شهور، وتصريحات رئيس الأركان كوخافي ضد إيران، وتزايد حالات الإصابة بـ (كورونا) في البلاد، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم. 

القناة 13 الإسرائيلية:

- بعد توقف دام 3 شهور، اليوم، يستأنف قطار إسرائيل السريع، العمل في ظل إجراءات وقائية صارمة.

- تقديم شكوى بالشرطة الإسرائيلية، ضد مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، بتهمة التحرش الجنسي بفتاة. 

القناة 12 الإسرائيلية:

- كوخافي خلال مراسيم استبدال الضباط بالجيش: "إيران أصبحت أخطر دولة في الشرق الأوسط".

- (كورونا) بالعالم: ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 9,051,535 إصابة، والوفيات 470,804 حالة. 

القناة 11 ( كان):

- منظمة الصحة العالمية، تحذر من الارتفاع المتزايد والسريع بالإصابات بفيروس (كورونا) في العالم.

- حسين الشيخ: "إذا أصرت إسرائيل على تطبيق الضم بالضفة، لن تكون هناك سلطة فلسطينية". 

القناة 7 الأسرائيلية:

- 70 عاملاً فلسطينياً من الخليل، تسللوا بالأمس إلى إسرائيل، وتمت إعادتهم إلى مناطق السلطة، واعتقال 4 منهم.

- كابينت (كورونا) يلتئم اليوم؛ لمناقشة تزايد الإصابات بالفيروس، وفرض قيود جديدة على السكان بالبلاد. 

هآرتس:

- وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفع عدد المصابين بـ (كورونا) إلى 20,778 إصابة، والوفيات 306 حالات.

- جون بلتون: ترامب كان يريد التفاوض مع إيران، لكن نتنياهو ومستشاريه نصحوه بعدم القيام بذلك. 

يديعوت:

- (كورونا) في مناطق السلطة بالضفة: تسجيل 49 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

- التجارب العلمية على الحيوانات: الجيش الإسرائيلي يؤكدون أن أغلبية الحيوانات التي تخضع للتجارب لا تموت. 

معاريف:

- ارتفع عدد المصابين بـ (كورونا) في الجيش الإسرائيلي، الى 69 حالة، وهناك 3169 جندياً بالعزل الصحي.

- مسؤول أمريكي: إسرائيل ستأخذ بالحسبان علاقاتها مع الدول العربية والخليجية، في إطار تنفيذ مخطط الضم. 

والا الإسرائيلي:

- قوات الجيش الإسرائيلي، شنت حملة اعتقالات في جنين، والجلزون، وقرية بيت فجار، ومخيم العروب قضاء الخليل.

- رغم تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني اشتية: 80 ألف عامل فلسطيني، دخلوا بالأمس إلى إسرائيل.

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