شؤون فلسطينية

غزة: إصابتان في حادثي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: إصابتان في حادثي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دائرة المرور، اليوم الاثنين، بوجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي في قطاع غزة.

وسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية حادثا سير، نتج عنهما إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.

ونوهت إدارة المرور لقائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة آمان و كافية.

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تعرض حياتك والآخرين للخطر.

وختمت: في حال وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

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