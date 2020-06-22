الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من رام الله

صورة أرشيفية لجنود الاحتلال أثناء تنفيذهم حملات اعتقال بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ستة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت ثلاثة مواطنين من مخيم الجلزون، وهم: ممدوح الرمحي، ومعاذ سفيان الرمحي، وأحمد محمد زيد.



كما اعتقل قوات الاحتلال، المواطن باسل البرغوثي، ونجله محمد من قرية كوبر، ومحمد زاهي أبو ظاهر من قرية أبو شخيدم شمالاً.