الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من رام الله
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ستة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت ثلاثة مواطنين من مخيم الجلزون، وهم: ممدوح الرمحي، ومعاذ سفيان الرمحي، وأحمد محمد زيد.
كما اعتقل قوات الاحتلال، المواطن باسل البرغوثي، ونجله محمد من قرية كوبر، ومحمد زاهي أبو ظاهر من قرية أبو شخيدم شمالاً.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ستة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت ثلاثة مواطنين من مخيم الجلزون، وهم: ممدوح الرمحي، ومعاذ سفيان الرمحي، وأحمد محمد زيد.
كما اعتقل قوات الاحتلال، المواطن باسل البرغوثي، ونجله محمد من قرية كوبر، ومحمد زاهي أبو ظاهر من قرية أبو شخيدم شمالاً.
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