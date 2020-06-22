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الطقس: أجواء صافية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صافية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية: إن الجو يكون اليوم الاثنين صافياَ بوجه عام، وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية، وحاراً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافياً بوجه عام بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ومعتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية، وحاراً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتتوقع الدائرة، بأن يكون الجو بعد غد الأربعاء غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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