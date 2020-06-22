البطنيجي: وصول جثة مواطن لمستشفى ناصر وعلى رقبته آثار شنق



وأشار إلى أن قوة من الشرطة الفلسطينية، وصلت إلى المكان، وباشرت بإجراءات التحقيق؛ للوقوف على خلفية الحادث.





خاص دنيا الوطنأفاد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بوصول جثة هامدة للمواطن (ج، و)، (50 عاماً)، الليلة، إلى مستشفى ناصر في محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.وأشار البطنيجي في تصريح لـ "دنيا الوطن"، إلى أن المواطن وصل إلى المستشفى جثة هامدة، وعليه آثار شنق حول الرقبة.