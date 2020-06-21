الصحة المصرية: تسجيل 87 حالة وفاة و1475 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





وأشار إلى أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) حتى اليوم هو 55233 حالة، من ضمنها 14736 تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل، و2193 حالة وفاة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 87 حالة وفاة، و1475 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريح له: "إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية، ارتفع ليصبح 16214 حالة"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.