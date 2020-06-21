إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين بالخان الأحمر

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب المواطن محمد موسى كعابنة (48 عاماً)، مساء اليوم الأحد، إثر اعتداء مستوطنين عليه بالقرب من منطقة الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن المواطن كعابنة، تعرض للضرب على رأسه بواسطة آلة حادة من مستوطنين، هاجموا عرب العراعرة "الكعابنة"، نقل إثرها المواطن إلى مستشفى أريحا الحكومي، حيث وصفت حالته بالمتوسطة.