حركة المقاومة الشعبية: كل قدرات المقاومة مسخرة لإسقاط خطة الضم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد خالد الأزبط، الناطق الرسمي لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين، أن كل قدرات المقاومة، سواء السلمية أو الشعبية أو المسلحة، ستكون مسخرة في كل الساحات لإسقاط خطة الضم الإسرائيلية.



وأكد الأزبط، أن تيار المقاومة برئاسة فصائل المقاومة لديها قرار محسوم بعدم السماح بتمرير عملية الضم، ولن يسجل التاريخ على فصائل المقاومة، أن تمت عملية الضم دون أن يكون هناك مواجهة، مشيراً إلى أن هذا القرار لا رجعة عنه.



وقال: "تغيير الجغرافيا وتمرير عملية الضم مرفوض، بشكل مطلق عند المقاومة الفلسطينية".



وأشار الأزبط، إلى أن فصائل المقاومة، تشدد على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية، ووضع الخلافات وكل الأجندات جانباً، وتشكيل جبهة وطنية؛ لمواجهة الضم بكل الوسائل المتاحة، على قاعدة استخدام كل الأدوات بشكل متوازٍ.