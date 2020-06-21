حماس تُعلق على تصريحات الشيخ بشأن عدم السماح للعودة لمربع "العنف"

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الأحد، على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، بشأن عدم السماح للعودة لمربع "العنف".



وقالت الحركة على لسان متحدثها، حازم قاسم في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "حديث السيد حسين الشيخ بأن السلطة لن تسمح بعودة ما تسميه (العنف)، هو تشجيع لقادة الاحتلال على مواصلة تنفيذ مخطط الضم الاستعماري للضفة الغربية".



وأضافت: "تطمينات السلطة للاحتلال بهذه الطريقة، يزيد من جرأة الاحتلال على الحقوق الفلسطينية، ويشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال"، وفق تعبيرها.



وكان الشيخ في تصريحات لشبكة (كان) الإسرائيلية: إنه إذا أصرت إسرائيل على ضم الأراضي، وتم تطبيق هذه الخطوة، لن تكون هناك سلطة فلسطينية.



وأضاف: في هذه الحالة على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يتحمل كل مسؤوليات الضفة، بما في ذلك الأمن والتعليم والصحة والصرف الصحي، وهذا هو قرار نهائي عند القيادة الفلسطينية.



وتابع عضو اللجنة المركزية: أبلغنا الإسرائيليين والأمريكان بهذا الموقف منذ أشهر، سنعود لأيام ما قبل أوسلو، وإلى مؤسسات منظمة التحرير.



وشدد على أننا "نحن لا وكلاء ولا جمعية خيرية لأحد، قرارنا ألا نعود إلى مربع العنف، والسلطة لا تزال تسيطر على الأمور".