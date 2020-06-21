الشيخ يُهدد مجدداً.. حال ضم أراضٍ من الضفة لن تكون هناك سلطة فلسطينية





وقال الشيخ في تصريحات لشبكة (كان) الإسرائيلية: إنه إذا أصرت إسرائيل على ضم الأراضي، وتم تطبيق هذه الخطوة، لن تكون هناك سلطة فلسطينية.





وأضاف: في هذه الحالة على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يتحمل كل مسؤوليات الضفة، بما في ذلك الأمن والتعليم والصحة والصرف الصحي، وهذا هو قرار نهائي عند القيادة الفلسطينية.



وتابع عضو اللجنة المركزية: أبلغنا الإسرائيليين والأمريكان بهذا الموقف منذ أشهر، سنعود لأيام ما قبل أوسلو، وإلى مؤسسات منظمة التحرير.





وشدد على أننا "نحن لا وكلاء ولا جمعية خيرية لأحد، قرارنا ألا نعود إلى مربع العنف، والسلطة لا تزال تسيطر على الأمور".





ومن المقرر، أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية الجديدة، قرار ضم أراض من الضفة الغربية في الأول من تموز/ يوليو المقبل.





وقال نتنياهو في تصريحات سابقة: إنه سيضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، بالإضافة إلى المستوطنات.

رام الله - دنيا الوطنوجه عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ تهديداً جديداً، بشأن مستقبل الضفة الغربية، حال تم تنفيذ خطوة ضم أراضٍ.