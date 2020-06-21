الاحتلال يغلق باب الأسباط لتأمين مسيرة للمستوطنين

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد باب الأسباط في المسجد الأقصى المبارك وأخلت ساحة الغزالي من المواطنين لتأمين مسيرة للمستوطنين في المكان.



وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة على بوابات الأقصى بالتزامن مع تجول المستوطنين في مسيرة تهويدية رفعوا فيها الأعلام الإسرائيلية قرب باب الأسباط وحول أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



ويحاول المستوطنون من خلال هذه المسيرات تغيير الواقع الإسلامي لمدينة القدس في وقت تعمل فيه المؤسسة الإسرائيلية على تزييف التاريخ عبر العبث بأسوار المدينة المحتلة والقيام بحفريات ضخمة وشق أنفاق أسفل البلدة القديمة وصولاً للمسجد الأقصى وحائط البراق.



وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت اليوم على أحد حراس الأقصى وخمس فتيات خلال أدائهن الصلاة في مصلى باب الرحمة، واعتقلتهن لعدة ساعات قبل الإفراج عنهن وإبعادهن عن المسجد الأقصى.