سلطات الاحتلال توقف العمل باستصلاح أراضٍ وتستولي على جرافة غرب بيت لحم

أراضٍ في نحالين

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي العمل في استصلاح أراض زراعية، واستولت على جرافة (باجر)، في بلدة نحالين غرب بيت لحم.



وأفاد نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، بأن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم الأحد، منطقة ثور الزعفران جنوب البلدة، وأوقفت العمل في استصلاح الأراضي، قبل أن تستولي على جرافة تعمل في الموقع وتحتجز صاحبها لفترة من الوقت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف فنون أن قوات الاحتلال هددت البلدية والمواطنين بعدم العودة إلى المنطقة والعمل فيها مجددا، بحجة أنها تخضع للسيادة الإسرائيلية.