محافظ طولكرم: سنتعامل بمرونة مع الأعراس المخطط لها مسبقاً بإقامتها بالساحات المفتوحة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن عصام أبو بكر، محافظ طولكرم، أنه سيتم التعامل بمرونة مع حفلات الأعراس المخطط لها مسبقاً مراعاةً لظروف المواطنين والتزاماتهم.



وشدد المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، على ضرورة إبلاغ الشرطة مسبقاً بموعد الحفلة والتعهد أمام الشرطة بإقامة تلك الحفلات في الساحات المفتوحة مع مراعاة الشروط الصحية من التباعد وارتداء الكمامات والقفازات والتقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من فيروس (كورونا).



