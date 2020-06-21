المفتي العام: يوم الاثنين الأول من ذي القعدة





وأشار إلى أن شهر ذي القعدة هو من الأشهر الحرم، والثاني من أشهر الحج، التي أشار الله تعالى إليها بقوله: "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ".

رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية – رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- أن يوم الاثنين 22 حزيران 2020م هو الأول من ذي القعدة لعام 1441هـ.