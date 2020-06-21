43 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في بريطانيا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت بريطانيا اليوم السبت، 43 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.



وأعلن مسؤولون في قطاع الصحة في البلاد، أن العدد الإجمالي للوفيات وصل إلى 42632، منذ أن تفشي الفيروس في شهر آذار/مارس الماضي.