وسط (كورونا).. وزير الاتصالات يحدد الشريحة المستهدفة بعدم فصل خدمة الإنترنت عنها

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد اسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تسعى إلى المحافظة على ديمومة خدمات الإنترنت المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الموضوع مرتبط بالوضع الاقتصادي الصعب.



وأوضح سدر في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه في ظل الإجراءات السابقة، فإن الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت، لم تفصل الخطوط عن المشتركين، وهذا أثر سلبا على وضع الشركات، منوهاً إلى أن بعض الأشخاص كان دخلهم مستمر ولكنهم لم يلتزموا بدفع ما عليهم للشركات.



وقال: "في هذه المرة، ما استطاعت الشركة عمله هو عدم فصل الخدمة عن موظفي الحكومة الذين لم يتلقوا رواتبهم لهذا الشهر، ونأمل بألا تستمر هذه الأزمة، خاصة بأن هناك أزمات متعددة، تتمثل في وباء (كورونا)، وأزمة الرواتب، والاحتلال".



وأضاف: "في العادة، فإن أي مواطن مشترك، يتواصل مع الشركة المقدمة للخدمة، يمكن أن يكون هناك تجاوب إيجابي منها بعدم فصل الخدمة، وفي المقابل، فإن الموضوع له علاقة بحقوق الشركات، فللأسف بعض الناس استغلت هذا الموضوع بشكل غير سليم، وبالتالي نحن معنيون بأن تستمر الشركات بالتزاماتها وتقديم خدماتها".



وتابع سدر بقوله: "أي مواطن يتواصل مع الشركة، ويشرح لهم وضعه الصعب، فإن الشركة تتعاطف وبشكل ايجابي في هذا الموضوع".