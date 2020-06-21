"الصحة": تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة التقرير المسائي للوضع الوبائي في فلسطين- فيروس (كورونا)، معلنة تسجيل ست إصابات جديدة بالفيروس (كوفيد-19).



وأضافت عبر حسابها على (فيسبوك): أن خمسة من الإصابات، في محافظة الخليل، وواحدة في محافظة نابلس، مشيرة إلى أن مجمل الإصابات اليوم 49 إصابة، بينها 46 في محافظة الخليل، وإصابتان في نابلس، وإصابة في طولكرم.



وأكدت وزارة الصحة أن حصيلة الإصابات في فلسطين وصلت إلى 1028، والإصابات النشطة، 429، بينما عدد الوفيات، خمس حالات، وحالات التعافي 594.



وأكد أنه تم إجراء 270 فحصاً للمواطنين العائدين من مصر، وستخرج النتائج خلال الساعات القادمة، فيما تم وضع العائدين مؤقتاً في مركز "النويعمة" بأريحا إلى حين صدور نتائج فحوصاتهم.



وأجريت فحوصات لجميع المرضى المقيمين في قسم الأورام بمستشفى بيت جالا الحكومي، وفي حال كانت نتائجهم سلبية فستتم مغادرتهم القسم إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، ثم سيتم تعقيم القسم وتطهيره.



وتابعت وزارة الصحة: أن نتائج جميع العينات للمرضى المقيمين داخل مستشفى نابلس التخصصي وللطواقم الطبية كانت سلبية، حيث أعيد تعقيم المستشفى وسيتم إعادة افتتاحه غداً أمام الجمهور.