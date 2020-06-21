تراجع طفيف بعدد إصابات فيروس (كورونا) في العراق

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجل العراق اليوم الأحد تراجعاً طفيفاً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في البلاد، تسجيل 87 حالة وفاة، ليبلغ عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في العراق إلى 1100 حالة وفاة.



كما تم تسجيل 1646 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 30868 مصاباً.



وأشارت الوزارة في بيانها إلى شفاء 724 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يكون عدد الذي شُفيوا، 13935.