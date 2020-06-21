إثيوبيا تقصف معسكراً تابعاً للجيش السوداني

شنت القوات الإثيوبية اليوم الأحد قصفاً مدفعياً استهدف معسكر الأنفال التابع للجيش السوداني.



وأسفر القصف عن إصابة جندي سوداني بجراح وحرق بعض المساكن في المعسكر الواقع في منطقة القلابات بولاية القضارف شرق السودان، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



يشار إلى أن المنطقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، شهدت في أواخر آيار/مايو 2020 توترا عسكريا حيث جرت اشتباكات بين مسلحين إثيوبيين، مع القوات السودانية ما أسفر عن مقتل ضابط فيها وإصابة عسكريين آخرين.



وأعلنت وزارة الخارجية السودانية أواخر الشهر الماضي، استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في الخرطوم، بعد "اعتداء" على القوات المسلحة السودانية في ولاية القضارف، ليتم لاحقا تأكيد عودة الهدوء إلى المنطقة بين الطرفين.



رام الله - دنيا الوطن