سلطات الاحتلال توسع شارعاً استيطانياً غرب بيت لحم





ويربط الشارع الاستيطاني، ما بين مستوطنتي (بيتار عيليت) و(جفعوت) ضمن المجمع الاستيطاني (غوش عصيون)،



وقال نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون: إن التوسعة ستكون بعرض 10 أمتار وطول كيلومترين، في أراضي تقع في منطقة عين فارس، مبينا أن هذا سيؤدي إلى فصل حوالي 3000 دونم، يصعب مستقبلا على أصحابها الوصول إليها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشار فنون إلى أن منطقة "عين فارس" تتعرض منذ سنوات إلى هجمة من قبل مستوطني (بيتار عيليت)، تتمثل بضخ المياه العادمة إلى الحقول وإتلاف المزروعات .



وأضاف أن المستوطنين استغلوا جائحة (كورونا) واستولوا على المئات من الدونمات الزراعية في منطقتي كركفية ومصوانة جنوب غرب البلدة، وزرعوها بأشجار حرجية .



رام الله - دنيا الوطنوسعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شارعاً استيطانياً في أراضي بلدة نحالين، غرب بيت لحم.