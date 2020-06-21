(أونروا): قطر تتبرع بمليون ونصف دولار دعماً للمعونة الغذائية لغزة



وقالت (أونروا) في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا التبرع سيمكن (أونروا) من مواصلة تقديم المعونات الغذائية الحرجة للاجئي فلسطين في غزة.





وتضيف: أنها تقدم في الوقت الحالي لحوالي مليون لاجئ من فلسطين في القطاع المحاصر، معونة غذائية وهو ما يعكس التزام دولة قطر بدعم الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها (أونروا).



وأعرب السيد مارك لاسواوي رئيس علاقات المانحين بالوكالة، عن شكره لهذا التبرع بالقول: "بالنيابة عن الوكالة، أود أن أشكر قطر الخيرية وحكومة دولة قطر على السخاء والدعم المتواصل لـ (أونروا) وللاجئي فلسطين. لقد قامت قطر بزيادة تبرعها السنوي للوكالة في السنوات الماضية بما في ذلك من خلال منظماتها الإنسانية".



وأضاف: أن هذا التبرع يدعم جهود (أونروا) بدعم عائلات اللاجئين خلال جائحة (كوفيد-19)، ويزيد من استجابة الوكالة الشاملة للجائحة والتي تشمل التوصيل المنزلي للغذاء والأدوية بهدف التقليل من انتشار الفيروس.





رام الله - دنيا الوطنوقعت اليوم منظمة قطر الخيرية اتفاقية تبرع بقيمة مليون ونصف دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) دعما لبرنامج مساعدات الوكالة الغذائية في غزة.