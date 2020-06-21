حركة فتح تدعو شعبنا الفلسطيني إلى الزحف للأغوار غداً

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

دعت حركة فتح أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الزحف نحو الأغوار للمشاركة في المظاهرة الوطنية يوم غد الإثنين الساعة الخامسة، للتعبير عن رفض شعبنا لمشروع الضم بكل أشكاله ورفض (صفقة العار الصهيو-أمريكية)، ولرفع العلم الفلسطيني عالياً شامخاً كالجبال.



وأكدت الحركة في بيان لها اليوم، على لسان عضو مجلسها الثوري، متحدثها الرسمي، أسامة القواسمي: إن الحشد الجماهيري يبعث برسالة عنوانها أننا متمسكون بحقوقنا كاملة، وأننا جاهزون للدفاع عن أرضنا الفلسطينية التي هي عنوان كرامتنا وعزتنا وعرضنا وشرفنا، وأن الشعب الفلسطيني مستمر في النضال لإسقاط كل المشاريع التصفوية لقضيتنا.



وقالت الحركة: إن المشاركة واجب وطني، وهي ليست انتصاراً لحزب أو حركة أو شخوص، وإنما هي انتصار للأرض الفلسطينية التي تضم في أحشائها الأغلى والأكرم منا جميعاً، وهم الشهداء، وهي انتصار لنضالات أسرانا البواسل الأبطال خلف قضبان الاحتلال، وانتصار للأقصى والقيامة والقدس والإبراهيمي بمآذنهم وكنائسهم، وهي انتصار للأغوار المستهدفة من قبل عصابات الاحتلال الإسرائيلية.