الجزائر: تسجيل أكبر ارتفاع بإصابات فيروس (كورونا) منذ نحو شهر





وأعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 140 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بـ (كورونا) في عموم البلاد إلى 11771.



كما سجلت وزارة الصحة ثماني وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 845، فيما تماثل 128 شخصا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 8452.





رام الله - دنيا الوطنسجلت الجزائر اليوم الأحد، أكبر ارتفاع بإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ نحو شهر.