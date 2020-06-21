الرد على خطة الضم.. هل سيكون من الضفة أم القطاع.. وما شكله؟

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

يبدو أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، سيؤدي في النهاية إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين في جميع أرجاء فلسطين، وبين قوات الاحتلال، وقد يتصاعد المشهد لأن يصل إلى انتفاضة ثالثة، بحسب التقديرات الإسرائيلية.



أيضا تقول التقديرات الإسرائيلية، إن الرد على خطوة الضم، سيحدث لا محالة، سواء كانت بدايته من الضفة الغربية بمظاهرات شعبية، واشتباك مع قوات الاحتلال، أو من قطاع غزة ممثلة برد حركتي حماس والجهاد ومعهما باقي الفصائل، أي قد تتدحرج الأمور إلى جولة عسكرية.



صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، تقول أن هناك تقديرات في جيش الاحتلال بأن إمكانية التصعيد سيكون من غزة في المرتبة الأولى والضفة الغربية في المرتبة الثانية، والجبهة الشمالية في المرتبة الثالثة، ولكن التحدي الأكبر هو من الجبهتين الأولى والثانية.



ولكن السؤال المطروح، هل سيكون الرد فعليا على خطة الضم، من قطاع غزة، أم من الضفة الغربية، وأي الجبهتين يخشاها جيش الاحتلال الإسرائيلي؟



أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلة في جامعة القدس، لـ"دنيا الوطن"، أن الكل الفلسطيني يجمع على رفض خطة الضم الإسرائيلية، وقد أعلنت كل الفصائل رفضها لذلك.



وقال عوض: "حماس والجهاد الإسلامي، عبروا عن رفضهم لهذه الإجراءات الإسرائيلية، وإن ردهم سيكون من قطاع غزة والضفة الغربية، وبالتالي الرد الفلسطيني سيكون من كل الأماكن، وقد تكون من أماكن غير متوقعة".



وشدد عوض على ضرورة أن يكون هناك توافق وطني لطريقة الرد، حتى لا يدمر أحد مجهود الآخر، وألا يفسد على الاخر ما يفعل، مؤكدا على أهمية أن يكون هناك تنسيقاً حقيقياً وتوافقاً وتكاملاً في الرد الفلسطيني، حتى يكون مسؤولاً ومنظماً، كما يجب أن يكون تحت شعارات محددة لكل مرحلة من المراحل.



في السياق، أوضح عوض، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، لديه سيناريوهات متعددة لما قد يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتا إلى أن الاحتلال أكد أن الرد على خطة الرد بالاشتباك، وقد يصل الأمر إلى إطلاق نار في الضفة الغربية.



وقال: "أما في قطاع غزة، قد يكون هناك مسيرات كبيرة، وقد يكون هناك اشتباك بالنار، وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لثلاثة سيناريوهات متعددة".



من جانبه، أكد الدكتور ناجي البطة، المختص في الشأن الاسرائيلي، لـ"دنيا الوطن"، أن الرد الفلسطيني على خطة الضم في البداية سيكون شعبياً، وربما يتدحرج من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.



وقال: "طبيعة الرد في قطاع غزة لن تكون كالضفة الغربية، وبالتالي إمكانية خطوط التماس المتداخلة في الضفة غير موجودة في غزة، والبعد العسكري في قطاع غزة أقوى من البعد الشعبي، وبالتالي ربما تكون المرحلة الأخيرة في الرد، ستقود إلى مواجهة بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، وقد ندخل في انتفاضة ثالثة، وقد تدخل غزة بثقلها العسكري في المواجهة".

وأشار البطة إلى أن جيش الاحتلال يحسب ألف حساب لقطاع غزة، لأن المقاومة في القطاع تمتلك قدرة التأثير في العمق الإسرائيلي، بينما المقاومة الشعبية بالضفة ستكون محدودة في نطاق احتكاك ضيقة جدا".



وقال: "في قطاع غزة الأمر مختلف، فيجري الحديث عن أسلحة تدميرية يمتلكها الطرفان، صحيح أننا لا نمتلك من أسلحة كالتي عند الاحتلال، ولكن صواريخ المقاومة في القطاع توجع الداخل الإسرائيلي".



عسكريا، أكد اللواء واصف عريقات، المختص في الشأن العسكري، لـ"دنيا الوطن"، أن الضم يعني فلسطين كلها والفلسطينيين كلهم، وفي هذه الحالة لا يوجد فرق بين الضفة الغربية أو في قطاع غزة، فالاعتداء واحد.



وأوضح عريقات، أن الرد ربما يبدأ من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، منوها في الوقت ذاته إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس كعدو، وبقوة السلاح، ولكن الحسابات مع القطاع مختلفة تماما عن الضفة.



وقال: "جيش الاحتلال، يتعامل مع الضفة الغربية كشعب أعزل، لكن في قطاع غزة فإنه يتعامل مع مقاومة، وبالتالي احتمالات الرد من قطاع غزة ستكون أقوى من الرد في الضفة الغربية، يعني العمل العسكري في القطاع متاح بشكل أكبر من الضفة".