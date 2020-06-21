(كورونا) حول العالم: الاقتراب من تسعة ملايين إصابة بالفيروس

اقترب عدد إصابات فيروس (كورونا) حول العالم، إلى تسعة ملايين إصابة، وفق إحصائية وكالة أنباء (رويترز).





وقالت إن عدد المصابين بالفيروس، وصل إلى ثمانية ملايين و800، كما أن 462960 شخصا توفوا جراء الفيروس.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في كانون الأول/ديسمبر عام 2019 .



وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119630 حالة وفاة ومليوني و263791 حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 49976 حالة وفاة ومليون 67579‭ ‬‬ حالة إصابة، فيما جاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 8002 حالة وفاة و576952 حالة إصابة.



رام الله - دنيا الوطن