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دولي

روسيا تسجل أقل من 8000 إصابة بفيروس (كورونا) لليوم الثاني توالياً

روسيا تسجل أقل من 8000 إصابة بفيروس (كورونا) لليوم الثاني توالياً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت روسيا اليوم الأحد، تسجيل أقل من 8000 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني لمواجهة فيروس (كورونا): إنه تم تسجيل 7728 حالة إصابة جديدة بالفيروس الفتاك، ليصل إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 584680 منذ تفشي الوباء.

أما على صعيد الوفيات، فقد تم تسجيل 109 أشخاص تُوفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8111.

وكانت روسيا سجلت أمس السبت 7889 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) فضلا عن 161 وفاة.

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