محافظ سلفيت يصدر تعميماً "مهماً" بشأن الأعراس التي كانت مقررة قبل المنع

أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، تعميماً "مهماً" بشأن حفلات الأعراس التي كانت مقررة قبل قرار المنع.



وقال في التعميم الذي نشرته محافظة سلفيت عبر (فيسبوك): إن كل حفلات الأعراس التي كان مخطط لها قبل قرار المنع بالإمكان إقامتها في ساحات مفتوحة.





وتابع: لكن شريطة التباعد وارتداء الكمامات وعدم الاحتكاك، معرباً عن أمله بإبلاغ المحافظة قبل ذلك بشكل رسمي، والتوقيع على تعهد بتطبيق الإجراءات الوقائية.





وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن أمس السبت، عدة قرارات في محاولات التصدي للموجة الثانية لفيروس (كورونا)، حيث قرر منع الحفلات والأعراس وبيوت العزاء منعاً باتاً في كل المحافظات.





رام الله - دنيا الوطن