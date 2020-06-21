إسرائيل تسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

ويعود المجلس الوزاري المصغر لشؤون (كورونا) في إسرائيل، إلى الاجتماع غداً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وأفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفكر في إعادة استخدام وسائل تكنولوجية لترقب المرضى.



وفي ظل تصاعد المنحنى الوبائي أعيد فتح اقسام (كورونا) في مستشفيات فولسفون في حولون ومئير في كفار سابا وشامير اساف هروفيه في تصرفين .





ومن المقرر أن يتخذ مستشفى (شيبا) في تل هشومير خطوة مماثلة خلال اليومين المقبلين.



رام الله - دنيا الوطنسجلت إسرائيل اليوم الأحد، ارتفاعاً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 20,734 مصاباً، ومن بين الإصابات، 40 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات 306.