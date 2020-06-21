المغرب يقر مزيداً من الإجراءات التخفيفية اعتباراً من الأربعاء





وأكدت أنها ستزيد من تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع الخدمات والسفر الداخلي، اعتباراً من 24 حزيران/يونيو.



وقالت الحكومة في بيان: إن التدابير المقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية في البلاد تشمل "السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان مع عدم تجاوز نسبة 50 % من طاقتها الاستيعابية“ باستثناء مناطق طنجة والعرائش والقنيطرة حيث ما زالت أعداد الإصابات مرتفعة".



وأضاف البيان أن المغرب سيستأنف السفر بين المدن بما في ذلك رحلات الطيران والسكك الحديدية وستظل رحلات الطيران الدولية معلقة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وأغلقت السلطات المساجد منذ بدء فرض القيود يوم 20 آذار/مارس ومدت حالة الطوارئ حتى العاشر من تموز/يوليو.



وتركز أغلب حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المسجلة في المغرب في الفترة الأخيرة في القطاع الصناعي أو بين أفراد الأسر الممتدة.





وسجلت السلطات 457 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة في أعلى زيادة يومية فيما ارتبط بتفش في مصانع لتعبئة الفاكهة شمالي الرباط، حيث أقيم مستشفى ميداني.



وجمع المغرب المصابين بمرض (كوفيد-19) في مستشفيين قرب الدار البيضاء وقرب مراكش.



وكان المغرب قد سجل بحلول صباح يوم الأحد 9957 حالة إصابة منها 213 حالة وفاة فضلا عن تعافي 8249 مريضا.



رام الله - دنيا الوطنأقرت الحكومة المغربية المزيد من إجراءات التخفيف والتي اتخذتها قبل نحو شهرين، لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).