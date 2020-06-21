مجلس المستوطنات يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تطبيق "خطة السيادة" فوراً





ودعا رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية، دافيد الحياني، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى عدم الرضوخ لليسار، وإلى "فرض السيادة" الأسبوع الجاري، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وشدد المجلس في بيان أصدره، على أنه سيستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع إقامة دولة فلسطينية، لافتاً إلى أن هذه هي أيام مصيرية لمستقبل "يهودا والسامرة" وغور الأردن، وفق زعمه.



وفي وقت سابق أفادت صحيفة (يسرائيل هايوم)، أن رئيس الوزراء بالتناوب، بيني غانتس يدعم فرض السيادة على أقل من 30% من الأراضي المنصوص عليها في خطة السلام الأمريكية، وإذا تمت بغور الأردن فعلى هذه الخطوة أن تتخذ بالتنسيق مع عمان، فيما لم يؤكد هذا النبأ من مكتب غانتس.

رام الله - دنيا الوطنتظاهر قادة المستوطنات قبالة مكتب رئاسة الوزراء في إسرائيل، ظهر اليوم الأحد، وسط مطالبات بضرورة "فرض السيادة فوراً".