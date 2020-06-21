السعودية: انخفاض ملموس في عدد إصابات فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، انخفاضاً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 3379 إصابة بالفيروس مقارنة مع 3941 إصابة أمس السبت، ليرتفع عدد الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس 157612 بينها 55215 حالة نشطة، بما فيها 2027 مريضا في حالة حرجة.



وعلى صعيد الوفيات، سجلت الوزارة خلال اليوم الماضي 37 وفاة جديدة جراء (كورونا)، مقابل 46 وفاة أمس، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 1267 حالة وفاة.



وتخطى عدد المتعافين من (كورونا) في السعودية اليوم عتبة الـ100 ألف وبلغ 101130 بتسجيل 2213 حالة شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة.