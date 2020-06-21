حكومة الوفاق الليبية: تصريحات الرئيس المصري "إعلان حرب"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

وصفت حكومة الوفاق الوطني الليبية تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أمس، بأنها "إعلان حرب".



وكان السيسي ألمح في كلمة له أمس السبت، بإمكانية تدخل مصر العسكري في ليبيا، ووجه الجيش المصري بالاستعداد لشن عمليات عسكرية خارج البلاد، معلناً أن أي تدخل مباشر لبلاده هناك باتت له شرعية دولية.



وقال المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، في بيان أصدره اليوم الأحد: "تؤكد دولة ليبيا أن التدخل في شؤونها الداخلية والتعدي على سيادة الدولة سواء كان من خلال التصريحات الإعلامية لبعض الدول كما حدث من قبل الرئيس المصري، أو دعم الانقلابيين والمليشيات والمرتزقة، هو أمر مرفوض ومستهجن ويعتبر عملا عدائيا وتدخلا سافرا وبمثابة إعلان حرب".



وتابع المجلس الرئاسي: "نذكر الجميع بأن حكومة الوفاق الوطني هي الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية ولها وحدها حق تحديد شكل ونوع اتفاقياتها وتحالفاتها"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتستعد قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة عسكرياً من قبل تركيا، لشن هجوم على مدينة سرت الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المدعوم من طرف مصر والإمارات.



وتكبد "الجيش الوطني الليبي" خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة هزائم ميدانية من قبل قوات حكومة الوفاق، ما دفعه إلى التراجع عن مواقع عسكرية مهمة في منطقة العاصمة طرابلس.