شؤون فلسطينية

قيادي بالمنظمة: نرفض الاستثناءات بأموال المقاصة ومواقف بعض الفصائل أضعفت مناعة جبهتنا الداخلية

قيادي بالمنظمة: نرفض الاستثناءات بأموال المقاصة ومواقف بعض الفصائل أضعفت مناعة جبهتنا الداخلية
خاص دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إن القيادة الفلسطينية تواصل رفضها لاستلام أموال المقاصة من إسرائيل، مشدداً على أن القيادة ترفض الاستثناءات بهذا الشأن.

وأضاف مجدلاني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "رفضنا لاستلام أموال المقاصة مرتبط بموقفنا المبدئي من انهاء العلاقة مع اسرائيل وتلك الأموال جزء من اتفاقية باريس الاقتصادية إذا قمنا باستثناءات فإن موقفنا السياسي سيتدمر". 

وتابع مجدلاني: "مشكلتنا ليس تحسين ظروف وشروط حياة الناس، ومقايضة حق بحق غير وارد بالنسبة لنا، وأموالنا حق طبيعي ولكننا لن تنازل عن حقنا السياسي مقابل ذلك، خاصة فيما يتعلق برفض خطة الضم والاستيطان".

وأشار مجدلاني، إلى أنه لم يحدث أي تواصل مع الجانب الإسرائيلي بخصوص أموال المقاصة، متابعاً: "موقفنا حازم سواء كان ضم كلي أو جزئي على مراحل أو تأجيل الضم هو ضم بالنسبة لنا، ونتحرك على المستويين الخارجي والداخلي ولا يمكن لنا الرجعة للوراء". 

وأكمل مجدلاني: "مواقف بعض الفصائل أضعفت مناعة الجبهة الداخلية الفلسطينية، والمواقف الانتظارية خطيرة خاصة عند اعتقاد البعض أن يمكن أن يكون شريكا في المشروع الإسرائيلي". 

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