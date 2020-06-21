اشتية يبحث مع سفير نيكاراغوا تبعات خطط الضم على إقامة الدولة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء، سفير جمهورية نيكاراغوا لدى فلسطين روبرتو موراليس، اليوم الأحد، في مكتبه في رام الله، حيث بحثا تأثير وباء كورونا على البلدين، وتبعات خطط الضم الإسرائيلية على إقامة الدولة الفلسطينية وعلى مبدأ الالتزام بالقانون الدولي والقرارات الأممية.



وعبّر اشتية عن شكره لمواقف نيكاراغوا الداعمة لفلسطين ولشعبها في المحافل الدولية، والنابعة من العلاقة التاريخية بين الشعبين.



ومن جانبه نقل موراليس تحيات الرئيس النيكاراغوي دانييل أورتيغا، مؤكدا إيمان بلاده بعدالة القضية الفلسطينية وأن حكومته وشعبه سيبقيان دائماً إلى جانب فلسطين.