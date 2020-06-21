الخارجية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بين أبناء الجالية الفلسطينية بالسعودية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجالية الفلسطينية، بالمملكة العربية السعودية.



وأفادت الخارجية في تصريح مقتضب عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن الوفاة للمواطنة مريم محمد الكحلوت(80) عاما، بسبب فيروس (كورونا).