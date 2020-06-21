قوات الاحتلال تعتقل حارساً وخمس مقدسيات بعد الاعتداء عليهن بالمسجد الأقصى

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حارسا وخمس شابات مقدسيات بعد الاعتداء عليهن بالضرب عند باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.



وأفاد شهود عيان بأن الشابات المعتقلات، هن: شفاء إبو غالية، وآية أبو ناب، وآية معتوق، ومرام النتشة، وميار النتشة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).