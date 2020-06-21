قوات الاحتلال تعتقل حارساً وخمس مقدسيات بعد الاعتداء عليهن بالمسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حارسا وخمس شابات مقدسيات بعد الاعتداء عليهن بالضرب عند باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.
وأفاد شهود عيان بأن الشابات المعتقلات، هن: شفاء إبو غالية، وآية أبو ناب، وآية معتوق، ومرام النتشة، وميار النتشة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حارسا وخمس شابات مقدسيات بعد الاعتداء عليهن بالضرب عند باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.
وأفاد شهود عيان بأن الشابات المعتقلات، هن: شفاء إبو غالية، وآية أبو ناب، وآية معتوق، ومرام النتشة، وميار النتشة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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