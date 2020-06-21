"الصحة" بغزة تنشر تقريرها اليومي بشأن مستجدات (كورونا) في القطاع





وأضافت أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في القطاع حتى الآن 72 حالة، الحالات النشطة منها 15، وتم شفاء 56 حالة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد أنه لم يتم إجراء عينة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع.