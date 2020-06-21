شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة تنشر تقريرها اليومي بشأن مستجدات (كورونا) في القطاع

"الصحة" بغزة تنشر تقريرها اليومي بشأن مستجدات (كورونا) في القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد أنه لم يتم إجراء عينة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع.

وأضافت أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في القطاع حتى الآن 72 حالة، الحالات النشطة منها 15، وتم شفاء 56 حالة.

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