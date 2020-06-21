شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين في تركيا تصدر بياناً "مهماً" بشأن عودة العالقين

سفارة فلسطين في تركيا تصدر بياناً "مهماً" بشأن عودة العالقين
عودة عالقين - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سفارة فلسطين في تركيا، اليوم الأحد بياناً مهماً بسأن عودة العالقين إلى أرض الوطن.

وفيما يلي نص البيان الذي نشرته السفارة على حسابها على (فيسبوك):

تهديكم سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية أطيب تحياتها، واستكمالاً للإعلان الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ليوم أمس السبت 20/06/2020 ، تتشرف السفاره إعلامكم بالمباشرة بترتيبات عودة مواطنينا العالقين وطلابنا في الجمهورية التركية وشمال قبرص، وذلك استناداً إلى الترتيبات والتفاهمات التي تمت من جانبنا الفلسطيني الرسمي مع الجانب الرسمي الأردني.

واستناداً الى هذه الترتيبات والتفاهمات سيتم البدء بتسيير الرحلات على متن طائرات الملكية الأردنية من إسطنبول الى عمان وذلك على النحو التالي:-

يوم الإثنين  29/06/2020.

يوم الثلاثاء 30/06/2020.

وستكون الرحلات بالتتابع حتى إجلاء الجميع .

حيث جرى تغيير المواعيد قليلا عما ورد في بيان وزارة الخارجيه والمغتربين بسبب نظام منع التجول الذي سيطبق في تركيا يوم الأحد 28/06/2020 كجزء من إجراءات مكافحة كورونا .

وحسب الترتيبات سيتم نقل المواطنين من مطار الملكة علياء الدولي الى معبر الكرامة مباشرة بواسطة الحافلات.

ويرجى من مواطنينا الكرام العلم بالملاحظات التالية:-

1- أسعار التذاكر كما حددتها الملكية الاردنية وتشمل أجرة النقل البري من المطار الى الجسر على الدرجه السياحيه هي 306 دينار أردني . علما انه يحق لكل مسافر على الدرجه السياحيه أن يحمل معه حقيبه واحدة بوزن 23 كيلو ، وفي يده على الطائره بوزن 7 كيلو .

2- بالنسبة للطلاب والطالبات الذين يدرسون في تركيا وقبرص التركية فعليهم ان يكونوا متأكدين من أن جامعاتهم تسمح لهم بالسفر وان يأخذوا بعين الاعتبار إحتمالات الصعوبات في العودة الى تركيا، وعلى مسؤوليتهم الشخصية.

3- لمن يتمكنون من الحجز وشراء التذاكر يتوجب عليهم التواجد في مطار إسطنبول الدولي قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع .

4- للطلبه الموجودين في قبرص التركيه وقبل شرائهم تذاكر السفر على هذه الرحلات أن يكونوا متأكدين من إمكانية سفرهم من شمال قبرص بحرا أو جوا والوصول الى مطار إسطنبول قبل موعد الاقلاع بثلاث ساعات .

5- مطلوب من جميع المسافرين الكرام التقيد التام بالإجراءات الصحية المطلوبه بما في ذلك المحافظة على المسافات والتباعد الإجتماعي ولبس الكمامات . 

للحجز وشراء التذاكر

يمكن للراغبين بالعودة إلى الوطن من مواطنينا العالقين وطلابنا الاعزاء ممن سجلوا بياناتهم على الرابط الخاص على موقع السفاره والذين جرى رفع اسماؤهم الى أشقائنا في الجانب الأرني  حجز وشراء تذاكرهم بإحدى الطرق التاليه:

1- شراء التذاكر اونلاين مباشرة من الملكية من خلال منصه خاصه والتي تم تفعيلها خصيصا للرحلات من إسطنبول وتعتمد رقم الهويه الفلسطينيه ، ( وهذه الطريقه هي المفضله )  ويتم الدخول إلى المنصه عن طريق الرابط التالي : 

https://repat.rj.com

2- من خلال مكاتب الملكية الأردنيه في المملكة الاردنية الهاشميه 

3- من خلال مكتب الملكية الأردنيه في إسطنبول إعتبارا من صباح يوم الاثنين 22/06/2020 على العنوان التالي : 

Royal Jordanian Airlines 

Harbiye, Cumhuriyet Cad. Safir 

Apt. No:203, 34373 Şişli/İstanbul - Avrupa 

 02123688138/39

https://maps.app.goo.gl/KjdVRhmKBNdgw8KR7 

ونرجو من مواطنينا الزائرين لمكتب الملكيه الاردنيه في إسطنبول التعاون مع موظفي المكتب لتسهيل الأمر،  والإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي ولبس الكمامات خلال التواجد في المكتب .

وبإذن الله سوف تستكمل الجهود من أجل إعاد جميع العالقين في المراحل اللاحقه ، كما نعمل ونتمنى تحقيق نفس الإنجاز في إطار حملة عودة الأحباب لعودة إبنائنا ومواطنينا العالقين من قطاع غزه بمجرد الحصول على الموافقات المصرية المطلوبه . 

ملاحظة:

التسجيل على الرابط الخاص بالعالقين لمواطني الضفة الغربيه والقدس والذي اعلنته السفاره يوم 27/03/2020 سيبقى مفتوحا حتى الساعة السابعه من مساء هذا اليوم ، ويرجى من المواطنين الراغبين بالعوده تسجيل بياناتهم قبل الإغلاق . 

http://www.embassyofpalestine.org.tr/Home/Stucked

في حين يستمر التسجيل لمواطنينا من قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة&#34; بغزة تنشر تقريرها اليومي بشأن مستجدات (كورونا) في القطاع

"الصحة" بغزة تنشر تقريرها اليومي بشأن مستجدات (كورونا) في القطاع

الكشف عن ملابسات مقتل مواطنة دهساً في ضواحي القدس

الكشف عن ملابسات مقتل مواطنة دهساً في ضواحي القدس

الكشف عن كيفية وصول الطواقم الطبية لمصابي (كورونا) بالمناطق غير الخاضعة للسلطة الفلسطينية

الكشف عن كيفية وصول الطواقم الطبية لمصابي (كورونا) بالمناطق غير الخاضعة للسلطة الفلسطينية

غنام تلتقي الهيئة الأمنية تنسيقاً للجهود للسيطرة على الوضع الصحي بالمحافظة

غنام تلتقي الهيئة الأمنية تنسيقاً للجهود للسيطرة على الوضع الصحي بالمحافظة

عزمي الشيوخي يكشف كيفية انتقال عدوى (كورونا) إليه

عزمي الشيوخي يكشف كيفية انتقال عدوى (كورونا) إليه

إصابة ثلاثة مواطنين في انفجار غامض شمال قطاع غزة

إصابة ثلاثة مواطنين في انفجار غامض شمال قطاع غزة

وزارة الاقتصاد وسلطة الأراضي بغزة تجريان مسحاً ميدانياً لمقالع الرمال

وزارة الاقتصاد وسلطة الأراضي بغزة تجريان مسحاً ميدانياً لمقالع الرمال

الأسير عماد ربايعة من ميثلون يدخل عامه الـ 19 بالأسر

الأسير عماد ربايعة من ميثلون يدخل عامه الـ 19 بالأسر

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

غنام تلتقي الهيئة الأمنية تنسيقاً للجهود للسيطرة على الوضع الصحي بالمحافظة

غنام تلتقي الهيئة الأمنية تنسيقاً للجهود للسيطرة على الوضع الصحي بالمحافظة

وزارة الاقتصاد وسلطة الأراضي بغزة تجريان مسحاً ميدانياً لمقالع الرمال

وزارة الاقتصاد وسلطة الأراضي بغزة تجريان مسحاً ميدانياً لمقالع الرمال

الأسير عماد ربايعة من ميثلون يدخل عامه الـ 19 بالأسر

الأسير عماد ربايعة من ميثلون يدخل عامه الـ 19 بالأسر

مجدلاني يصدر قرارا بتشديد الرقابة على عمل المؤسسات الإيوائية

مجدلاني يصدر قرارا بتشديد الرقابة على عمل المؤسسات الإيوائية

المركز الفلسطيني: نتابع بقلق استمرار الاعتقال على خلفية حرية التعبير والتجمع السلمي

المركز الفلسطيني: نتابع بقلق استمرار الاعتقال على خلفية حرية التعبير والتجمع السلمي

الاحتلال يخطر بوقف بناء مساكن ومنشآت زراعية في الخليل وسلفيت

الاحتلال يخطر بوقف بناء مساكن ومنشآت زراعية في الخليل وسلفيت

العمري يُطلع وسائل الإعلام على تفاصيل الخطة الخمسية لشركة كهرباء القدس

العمري يُطلع وسائل الإعلام على تفاصيل الخطة الخمسية لشركة كهرباء القدس

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

منوعات

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: &#34;مات الكلام&#34;

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: "مات الكلام"

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

نور هشام سليم يبكي بسبب سارة حجازي.. ويُوجه رسالة لاذعة

نور هشام سليم يبكي بسبب سارة حجازي.. ويُوجه رسالة لاذعة

راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد الكويتية ريم الشمري بسبب ماقالته عن المصريين

راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد الكويتية ريم الشمري بسبب ماقالته عن المصريين

رد دبلوماسي من محمد رمضان على متابع قال إنه &#34;لا يحبه&#34;

رد دبلوماسي من محمد رمضان على متابع قال إنه "لا يحبه"

مشاهير لا تعرف أنهم كانوا لاجئين

مشاهير لا تعرف أنهم كانوا لاجئين

بعد سبع سنوات من انتحارها.. والدة جيا خان تتهم سلمان خان بالتواطؤ

بعد سبع سنوات من انتحارها.. والدة جيا خان تتهم سلمان خان بالتواطؤ

(كورونا) يُحير أطباء رجاء الجداوي.. هل تغادر الفنانة مصر للعلاج في الخارج؟

(كورونا) يُحير أطباء رجاء الجداوي.. هل تغادر الفنانة مصر للعلاج في الخارج؟

هيفاء حسين تفاجئ جمهورها بنشر صورة لابنها الشاب من طليقها

هيفاء حسين تفاجئ جمهورها بنشر صورة لابنها الشاب من طليقها

فنان كويتي يثير الجدل بما قاله عن الشواذ والمثليين.. وهذا ما سيفعله بهم

فنان كويتي يثير الجدل بما قاله عن الشواذ والمثليين.. وهذا ما سيفعله بهم

عربي

سبعة قتلى بتفجيرين في الصومال

سبعة قتلى بتفجيرين في الصومال

الجزائر: مقتل جندي في كمين للمسلحين

الجزائر: مقتل جندي في كمين للمسلحين

السعودية تُطلق صندوقاً للتنمية السياحية بأربعة مليارات دولار

السعودية تُطلق صندوقاً للتنمية السياحية بأربعة مليارات دولار

السعودية: مواطنون يؤدون صلاة الكسوف في الحرمين.. وخطب تفسر معاني الظاهرة

السعودية: مواطنون يؤدون صلاة الكسوف في الحرمين.. وخطب تفسر معاني الظاهرة