سفارة فلسطين في تركيا تصدر بياناً "مهماً" بشأن عودة العالقين

أصدرت سفارة فلسطين في تركيا، اليوم الأحد بياناً مهماً بسأن عودة العالقين إلى أرض الوطن.





وفيما يلي نص البيان الذي نشرته السفارة على حسابها على (فيسبوك):





رام الله - دنيا الوطنتهديكم سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية أطيب تحياتها، واستكمالاً للإعلان الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ليوم أمس السبت 20/06/2020 ، تتشرف السفاره إعلامكم بالمباشرة بترتيبات عودة مواطنينا العالقين وطلابنا في الجمهورية التركية وشمال قبرص، وذلك استناداً إلى الترتيبات والتفاهمات التي تمت من جانبنا الفلسطيني الرسمي مع الجانب الرسمي الأردني.واستناداً الى هذه الترتيبات والتفاهمات سيتم البدء بتسيير الرحلات على متن طائرات الملكية الأردنية من إسطنبول الى عمان وذلك على النحو التالي:-يوم الإثنين 29/06/2020.يوم الثلاثاء 30/06/2020.وستكون الرحلات بالتتابع حتى إجلاء الجميع .حيث جرى تغيير المواعيد قليلا عما ورد في بيان وزارة الخارجيه والمغتربين بسبب نظام منع التجول الذي سيطبق في تركيا يوم الأحد 28/06/2020 كجزء من إجراءات مكافحة كورونا .وحسب الترتيبات سيتم نقل المواطنين من مطار الملكة علياء الدولي الى معبر الكرامة مباشرة بواسطة الحافلات.ويرجى من مواطنينا الكرام العلم بالملاحظات التالية:-1- أسعار التذاكر كما حددتها الملكية الاردنية وتشمل أجرة النقل البري من المطار الى الجسر على الدرجه السياحيه هي 306 دينار أردني . علما انه يحق لكل مسافر على الدرجه السياحيه أن يحمل معه حقيبه واحدة بوزن 23 كيلو ، وفي يده على الطائره بوزن 7 كيلو .2- بالنسبة للطلاب والطالبات الذين يدرسون في تركيا وقبرص التركية فعليهم ان يكونوا متأكدين من أن جامعاتهم تسمح لهم بالسفر وان يأخذوا بعين الاعتبار إحتمالات الصعوبات في العودة الى تركيا، وعلى مسؤوليتهم الشخصية.3- لمن يتمكنون من الحجز وشراء التذاكر يتوجب عليهم التواجد في مطار إسطنبول الدولي قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع .4- للطلبه الموجودين في قبرص التركيه وقبل شرائهم تذاكر السفر على هذه الرحلات أن يكونوا متأكدين من إمكانية سفرهم من شمال قبرص بحرا أو جوا والوصول الى مطار إسطنبول قبل موعد الاقلاع بثلاث ساعات .5- مطلوب من جميع المسافرين الكرام التقيد التام بالإجراءات الصحية المطلوبه بما في ذلك المحافظة على المسافات والتباعد الإجتماعي ولبس الكمامات .للحجز وشراء التذاكريمكن للراغبين بالعودة إلى الوطن من مواطنينا العالقين وطلابنا الاعزاء ممن سجلوا بياناتهم على الرابط الخاص على موقع السفاره والذين جرى رفع اسماؤهم الى أشقائنا في الجانب الأرني حجز وشراء تذاكرهم بإحدى الطرق التاليه:1- شراء التذاكر اونلاين مباشرة من الملكية من خلال منصه خاصه والتي تم تفعيلها خصيصا للرحلات من إسطنبول وتعتمد رقم الهويه الفلسطينيه ، ( وهذه الطريقه هي المفضله ) ويتم الدخول إلى المنصه عن طريق الرابط التالي :https://repat.rj.com2- من خلال مكاتب الملكية الأردنيه في المملكة الاردنية الهاشميه3- من خلال مكتب الملكية الأردنيه في إسطنبول إعتبارا من صباح يوم الاثنين 22/06/2020 على العنوان التالي :Royal Jordanian AirlinesHarbiye, Cumhuriyet Cad. SafirApt. No:203, 34373 Şişli/İstanbul - Avrupa02123688138/39https://maps.app.goo.gl/KjdVRhmKBNdgw8KR7ونرجو من مواطنينا الزائرين لمكتب الملكيه الاردنيه في إسطنبول التعاون مع موظفي المكتب لتسهيل الأمر، والإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي ولبس الكمامات خلال التواجد في المكتب .وبإذن الله سوف تستكمل الجهود من أجل إعاد جميع العالقين في المراحل اللاحقه ، كما نعمل ونتمنى تحقيق نفس الإنجاز في إطار حملة عودة الأحباب لعودة إبنائنا ومواطنينا العالقين من قطاع غزه بمجرد الحصول على الموافقات المصرية المطلوبه .ملاحظة:التسجيل على الرابط الخاص بالعالقين لمواطني الضفة الغربيه والقدس والذي اعلنته السفاره يوم 27/03/2020 سيبقى مفتوحا حتى الساعة السابعه من مساء هذا اليوم ، ويرجى من المواطنين الراغبين بالعوده تسجيل بياناتهم قبل الإغلاق .http://www.embassyofpalestine.org.tr/Home/Stuckedفي حين يستمر التسجيل لمواطنينا من قطاع غزة.