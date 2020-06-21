شؤون فلسطينية

الكشف عن ملابسات مقتل مواطنة دهساً في ضواحي القدس

الكشف عن ملابسات مقتل مواطنة دهساً في ضواحي القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت النيابة العامة والشرطة اليوم ملابسات جريمة قتل مواطنة  (51 عاماً) دهساً، خلال شجار، وقبضت على المشتبه به  في ضواحي القدس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن تحقيقات النيابة العامة وطاقم التحقيق الجنائي وخبراء حوادث السير والمباحث العامة ومركز شرطة بدو في ضواحي القدس كشفت عن ملابسات وفاة مواطنة دهساً خلال شجار وقع في بلدة بدو شمال غرب القدس قبل ثلاثة أيام.

وأضافت: تم إحضار شخص مشتبه به شارك بالشجار وبالاستماع لأقواله ومواجهته بالأدلة اعترف بقيامه بدهس المواطنة بالقصد لأنها والدة الطرف الثاني بالشجار.

وأكدت أنه سيتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المقتضى القانوني بحقه أصولا.

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