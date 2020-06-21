الشرطة البريطانية: عملية الطعن في ريدنغ هجوم إرهابي.. و(رويترز): المنفذ عربي

ولفت البيان إلى أن الرجل في سن (25 عاماً) الذي اعتقل الليلة الماضية على خلفية الحادث لا يزال قيد الحبس.وذكر كبير الضباط في شرطة وادي تيمز، جون كامبل، أن حواجز الشرطة، ستظل قائمة في موقع الحادث لبعض الوقت، فيما ستواصل شرطة مكافحة الإرهاب، عملها هناك؛ لتحديد ملابساته.ودعا كامبل المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث، وتجنب التكهنات بشأنه، مناشداً الذين يملكون فيديوهات، توثق الهجوم عدم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.في غضون ذلك، قال مصدر أمني، تأكيده أن منفذ الهجوم ليبي.وخلف الاعتداء الذي وقع في متنزه بريدنغ، بعد ساعات من تنظيم مظاهرة لحركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية هناك، ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين بجروح خطيرة.وعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، اجتماعاً مع كبار الوزراء والمسؤولين في الأمن والشرطة، بغية الوقوف على مستجدات التحقيق في الاعتداء.