شؤون فلسطينية

غنام تلتقي الهيئة الأمنية تنسيقاً للجهود للسيطرة على الوضع الصحي بالمحافظة

غنام تلتقي الهيئة الأمنية تنسيقاً للجهود للسيطرة على الوضع الصحي بالمحافظة
رام الله - دنيا الوطن
شددت محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، على أن الإجراءات الوقائية، التي أعلنها رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، تنفذ بشكل كامل دون استثناء، مؤكدة على أن هذه الاجراءات احترازية لحماية صحة وسلامة المجتمع ككل.

وأشارت المحافظ غنام إلى أن طواقم لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة، وبالتنسيق مع كافة جهات الاختصاص والأجهزة الأمنية، تعمل على متابعة الحالة الميدانية والتزام المواطنين والمنشآت بالتعليمات الوقائية واتخاذ القرارات المناسبة الخاصة بذلك.

جاء ذلك، خلال لقاء د.غنام مع الهيئة الأمنية للمحافظة، بحضور غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، ومديرية صحة المحافظة، وإقليم حركة فتح في رام الله والبيرة، لمناقشة تنسيق الجهود للسيطرة على الوضع الصحي بالمحافظة بعد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس خلال الأيام الماضية.

ودعت كافة المواطنين والمنشآت للالتزام بالإجراءات والبروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

ووجهت غنام التحية لكافة الطواقم العاملة بالميدان، مشيرة الى أن التكامل بين جميع مؤسساتنا، يفرز نتائج إيجابية لصالح المواطن.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، عبد الغني العطاري، أن الغرفة ملتزمة بقرارات الحكومة، وأنها ستقوم بتوزيع الكمامات على التجار، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالتعليمات، والبروتوكول الصحي.

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