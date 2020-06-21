دولي

نتنياهو: ارتدوا الكمامات وتباعدوا أو سنُغلق البلاد مجدداً

نتنياهو: ارتدوا الكمامات وتباعدوا أو سنُغلق البلاد مجدداً
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن البيانات الجديدة للمصابين بـ (كورونا) مقلقة وخطيرة، وهذا يوحي بصورة قاتمة، مؤكداً على ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد أو العودة للإغلاق.

وأمرت وزارة الصحة الإسرائيلية، المستشفيات اليوم الأحد، بإعادة فتح أقسام (كورونا) إثر تصاعد الفيروس في الأسابيع الأخيرة.

وتزامنت هذه التعليمات، مع صدور تقرير عن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، حذر من ارتفاع مخاطر الإصابة بفيروس (كورونا) في الأماكن المغلقة، وأوصى بفرض قيود على الاحتفالات والتجمهر في القاعات المغلقة، مع تشجيع إقامة الاحتفالات في الأماكن المفتوحة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أغلقت المستشفيات أجنحة (كورونا) المخصصة بسبب انخفاض عدد المرضى الجدد، لكن في الآونة الأخيرة، حدثت زيادة جديدة في عدد المرضى.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، تم تشخيص 294 مريضاً جديداً أمس السبت، أما عدد المرضى النشطين فبلغ 4669 مريضاً، وتم إدخال 192 من المرضى إلى المستشفى، بزيادة قدرها 31 عن يوم الجمعة، وعدد المرضى الخطرين 40.

أخبار ذات صلة

الشرطة البريطانية: عملية الطعن في ريدنغ هجوم إرهابي.. و(رويترز): المنفذ عربي

الشرطة البريطانية: عملية الطعن في ريدنغ هجوم إرهابي.. و(رويترز): المنفذ عربي

قتيلان جراء انفجار غامض بعمارة سكنية في كييف

قتيلان جراء انفجار غامض بعمارة سكنية في كييف

شاهد: كيف يقضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوقات فراغه؟

شاهد: كيف يقضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوقات فراغه؟

اجمالي الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) في إيران

اجمالي الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) في إيران

قتيل و11 جريحاً جراء إطلاق نار في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية

قتيل و11 جريحاً جراء إطلاق نار في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية

بوتين يُحذر من خطورة تصريحات زيلينسكي حول الحرب الوطنية العظمى

بوتين يُحذر من خطورة تصريحات زيلينسكي حول الحرب الوطنية العظمى

توقعات بـ 300 إصابة يومياً.. الجيش يُحذر: إسرائيل تدخل الموجة الثانية من (كورونا)

توقعات بـ 300 إصابة يومياً.. الجيش يُحذر: إسرائيل تدخل الموجة الثانية من (كورونا)

المدعي العام الأمريكي: ترامب أقال كبير المدعين الفدراليين المشرف على محاكمة مقربين منه

المدعي العام الأمريكي: ترامب أقال كبير المدعين الفدراليين المشرف على محاكمة مقربين منه

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

غنام تلتقي الهيئة الأمنية تنسيقاً للجهود للسيطرة على الوضع الصحي بالمحافظة

غنام تلتقي الهيئة الأمنية تنسيقاً للجهود للسيطرة على الوضع الصحي بالمحافظة

وزارة الاقتصاد وسلطة الأراضي بغزة تجريان مسحاً ميدانياً لمقالع الرمال

وزارة الاقتصاد وسلطة الأراضي بغزة تجريان مسحاً ميدانياً لمقالع الرمال

الأسير عماد ربايعة من ميثلون يدخل عامه الـ 19 بالأسر

الأسير عماد ربايعة من ميثلون يدخل عامه الـ 19 بالأسر

المركز الفلسطيني: نتابع بقلق استمرار الاعتقال على خلفية حرية التعبير والتجمع السلمي

المركز الفلسطيني: نتابع بقلق استمرار الاعتقال على خلفية حرية التعبير والتجمع السلمي

الاحتلال يخطر بوقف بناء مساكن ومنشآت زراعية في الخليل وسلفيت

الاحتلال يخطر بوقف بناء مساكن ومنشآت زراعية في الخليل وسلفيت

العمري يُطلع وسائل الإعلام على تفاصيل الخطة الخمسية لشركة كهرباء القدس

العمري يُطلع وسائل الإعلام على تفاصيل الخطة الخمسية لشركة كهرباء القدس

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

صور: بدء وصول 270 مواطناً عالقاً في مصر إلى أريحا

صور: بدء وصول 270 مواطناً عالقاً في مصر إلى أريحا

منوعات

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: &#34;مات الكلام&#34;

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: "مات الكلام"

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

نور هشام سليم يبكي بسبب سارة حجازي.. ويُوجه رسالة لاذعة

نور هشام سليم يبكي بسبب سارة حجازي.. ويُوجه رسالة لاذعة

راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد الكويتية ريم الشمري بسبب ماقالته عن المصريين

راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد الكويتية ريم الشمري بسبب ماقالته عن المصريين

رد دبلوماسي من محمد رمضان على متابع قال إنه &#34;لا يحبه&#34;

رد دبلوماسي من محمد رمضان على متابع قال إنه "لا يحبه"

مشاهير لا تعرف أنهم كانوا لاجئين

مشاهير لا تعرف أنهم كانوا لاجئين

بعد سبع سنوات من انتحارها.. والدة جيا خان تتهم سلمان خان بالتواطؤ

بعد سبع سنوات من انتحارها.. والدة جيا خان تتهم سلمان خان بالتواطؤ

(كورونا) يُحير أطباء رجاء الجداوي.. هل تغادر الفنانة مصر للعلاج في الخارج؟

(كورونا) يُحير أطباء رجاء الجداوي.. هل تغادر الفنانة مصر للعلاج في الخارج؟

هيفاء حسين تفاجئ جمهورها بنشر صورة لابنها الشاب من طليقها

هيفاء حسين تفاجئ جمهورها بنشر صورة لابنها الشاب من طليقها

فنان كويتي يثير الجدل بما قاله عن الشواذ والمثليين.. وهذا ما سيفعله بهم

فنان كويتي يثير الجدل بما قاله عن الشواذ والمثليين.. وهذا ما سيفعله بهم

عربي

سبعة قتلى بتفجيرين في الصومال

سبعة قتلى بتفجيرين في الصومال

الجزائر: مقتل جندي في كمين للمسلحين

الجزائر: مقتل جندي في كمين للمسلحين

السعودية تُطلق صندوقاً للتنمية السياحية بأربعة مليارات دولار

السعودية تُطلق صندوقاً للتنمية السياحية بأربعة مليارات دولار

السعودية: مواطنون يؤدون صلاة الكسوف في الحرمين.. وخطب تفسر معاني الظاهرة

السعودية: مواطنون يؤدون صلاة الكسوف في الحرمين.. وخطب تفسر معاني الظاهرة