الجزائر: مقتل جندي في كمين للمسلحين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها عن مقتل عريف متعاقد في اشتباك مع مسلحين في ولاية عين الدفى غرب الجزائر العاصمة أمس السبت.



وحسب البيان، فإن مفرزة للجيش الوطني اشتبكت "مع جماعة إرهابية مسلحة، مما أسفر عن استشهاد العريف المتعاقد زناندة مصطفى، أثناء أدائه لواجبه الوطني"، بحسب (النهار).



وأضاف البيان أن مفارز الجيش المشاركة في العملية التي ما تزال متواصلة، اتخذت كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتطويق وتمشيط المنطقة وملاحقة المجرمين.