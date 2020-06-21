دولي

شاهد: كيف يقضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوقات فراغه؟

شاهد: كيف يقضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوقات فراغه؟
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه تعلم خلال سنوات عمله، أن يفعل ما يحبه في ساعات فراغه، على سبيل المثال، ممارسة الرياضة أو القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى.

وأضاف الرئيس بوتين، خلال برنامج تلفزيوني نقلته (روسيا اليوم): "مع ذلك، على مدار سنوات العمل، تعلمت أن أتصرف بطريقة، تجعلني عندما تظهر لدي عدة ساعات فراغ، استغلها لكي أفعل ما أحب، على سبيل المثال، القراءة أو ممارسة الرياضة أو الاستماع إلى الموسيقى".

في اللقطات التي تم تصويرها في مكتب عمل الرئيس بوتين، استفسر الصحفي بافل زاروبين، هل يسمح الرئيس لنفسه أن يصرف انتباهه عن العمل، والاسترخاء وأخذ بعض الراحة؛ فرد الرئيس بوتين، بالنفي، وأشار إلى أن عناصر هيئة الأركان العامة "معي دائماً" ويجب أن يبقوا "على مسافة بعد بضع ثوان".

 

أخبار ذات صلة

الشرطة البريطانية: عملية الطعن في ريدنغ هجوم إرهابي.. و(رويترز): المنفذ عربي

الشرطة البريطانية: عملية الطعن في ريدنغ هجوم إرهابي.. و(رويترز): المنفذ عربي

قتيلان جراء انفجار غامض بعمارة سكنية في كييف

قتيلان جراء انفجار غامض بعمارة سكنية في كييف

نتنياهو: ارتدوا الكمامات وتباعدوا أو سنُغلق البلاد مجدداً

نتنياهو: ارتدوا الكمامات وتباعدوا أو سنُغلق البلاد مجدداً

اجمالي الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) في إيران

اجمالي الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) في إيران

قتيل و11 جريحاً جراء إطلاق نار في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية

قتيل و11 جريحاً جراء إطلاق نار في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية

بوتين يُحذر من خطورة تصريحات زيلينسكي حول الحرب الوطنية العظمى

بوتين يُحذر من خطورة تصريحات زيلينسكي حول الحرب الوطنية العظمى

توقعات بـ 300 إصابة يومياً.. الجيش يُحذر: إسرائيل تدخل الموجة الثانية من (كورونا)

توقعات بـ 300 إصابة يومياً.. الجيش يُحذر: إسرائيل تدخل الموجة الثانية من (كورونا)

المدعي العام الأمريكي: ترامب أقال كبير المدعين الفدراليين المشرف على محاكمة مقربين منه

المدعي العام الأمريكي: ترامب أقال كبير المدعين الفدراليين المشرف على محاكمة مقربين منه

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

غنام تلتقي الهيئة الأمنية تنسيقاً للجهود للسيطرة على الوضع الصحي بالمحافظة

غنام تلتقي الهيئة الأمنية تنسيقاً للجهود للسيطرة على الوضع الصحي بالمحافظة

وزارة الاقتصاد وسلطة الأراضي بغزة تجريان مسحاً ميدانياً لمقالع الرمال

وزارة الاقتصاد وسلطة الأراضي بغزة تجريان مسحاً ميدانياً لمقالع الرمال

الأسير عماد ربايعة من ميثلون يدخل عامه الـ 19 بالأسر

الأسير عماد ربايعة من ميثلون يدخل عامه الـ 19 بالأسر

المركز الفلسطيني: نتابع بقلق استمرار الاعتقال على خلفية حرية التعبير والتجمع السلمي

المركز الفلسطيني: نتابع بقلق استمرار الاعتقال على خلفية حرية التعبير والتجمع السلمي

الاحتلال يخطر بوقف بناء مساكن ومنشآت زراعية في الخليل وسلفيت

الاحتلال يخطر بوقف بناء مساكن ومنشآت زراعية في الخليل وسلفيت

العمري يُطلع وسائل الإعلام على تفاصيل الخطة الخمسية لشركة كهرباء القدس

العمري يُطلع وسائل الإعلام على تفاصيل الخطة الخمسية لشركة كهرباء القدس

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

صور: بدء وصول 270 مواطناً عالقاً في مصر إلى أريحا

صور: بدء وصول 270 مواطناً عالقاً في مصر إلى أريحا

منوعات

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: &#34;مات الكلام&#34;

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: "مات الكلام"

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

نور هشام سليم يبكي بسبب سارة حجازي.. ويُوجه رسالة لاذعة

نور هشام سليم يبكي بسبب سارة حجازي.. ويُوجه رسالة لاذعة

راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد الكويتية ريم الشمري بسبب ماقالته عن المصريين

راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد الكويتية ريم الشمري بسبب ماقالته عن المصريين

رد دبلوماسي من محمد رمضان على متابع قال إنه &#34;لا يحبه&#34;

رد دبلوماسي من محمد رمضان على متابع قال إنه "لا يحبه"

مشاهير لا تعرف أنهم كانوا لاجئين

مشاهير لا تعرف أنهم كانوا لاجئين

بعد سبع سنوات من انتحارها.. والدة جيا خان تتهم سلمان خان بالتواطؤ

بعد سبع سنوات من انتحارها.. والدة جيا خان تتهم سلمان خان بالتواطؤ

(كورونا) يُحير أطباء رجاء الجداوي.. هل تغادر الفنانة مصر للعلاج في الخارج؟

(كورونا) يُحير أطباء رجاء الجداوي.. هل تغادر الفنانة مصر للعلاج في الخارج؟

هيفاء حسين تفاجئ جمهورها بنشر صورة لابنها الشاب من طليقها

هيفاء حسين تفاجئ جمهورها بنشر صورة لابنها الشاب من طليقها

فنان كويتي يثير الجدل بما قاله عن الشواذ والمثليين.. وهذا ما سيفعله بهم

فنان كويتي يثير الجدل بما قاله عن الشواذ والمثليين.. وهذا ما سيفعله بهم

عربي

سبعة قتلى بتفجيرين في الصومال

سبعة قتلى بتفجيرين في الصومال

الجزائر: مقتل جندي في كمين للمسلحين

الجزائر: مقتل جندي في كمين للمسلحين

السعودية تُطلق صندوقاً للتنمية السياحية بأربعة مليارات دولار

السعودية تُطلق صندوقاً للتنمية السياحية بأربعة مليارات دولار

السعودية: مواطنون يؤدون صلاة الكسوف في الحرمين.. وخطب تفسر معاني الظاهرة

السعودية: مواطنون يؤدون صلاة الكسوف في الحرمين.. وخطب تفسر معاني الظاهرة