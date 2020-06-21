شاهد: كيف يقضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوقات فراغه؟





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه تعلم خلال سنوات عمله، أن يفعل ما يحبه في ساعات فراغه، على سبيل المثال، ممارسة الرياضة أو القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى.وأضاف الرئيس بوتين، خلال برنامج تلفزيوني نقلته (روسيا اليوم): "مع ذلك، على مدار سنوات العمل، تعلمت أن أتصرف بطريقة، تجعلني عندما تظهر لدي عدة ساعات فراغ، استغلها لكي أفعل ما أحب، على سبيل المثال، القراءة أو ممارسة الرياضة أو الاستماع إلى الموسيقى".في اللقطات التي تم تصويرها في مكتب عمل الرئيس بوتين، استفسر الصحفي بافل زاروبين، هل يسمح الرئيس لنفسه أن يصرف انتباهه عن العمل، والاسترخاء وأخذ بعض الراحة؛ فرد الرئيس بوتين، بالنفي، وأشار إلى أن عناصر هيئة الأركان العامة "معي دائماً" ويجب أن يبقوا "على مسافة بعد بضع ثوان".