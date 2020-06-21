عزمي الشيوخي يكشف كيفية انتقال عدوى (كورونا) إليه

عزمي الشيوخي

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خاص دنيا الوطن

كشف عزمي الشيوخي، ‏أمين عام اللجان الشعبية، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، عن تفاصيل إصابته بفيروس (كورونا) والتي أعلن عنها اليوم الأحد، لافتًا إلى أنه أخضع نفسه للحجر المنزلي؛ لحين التعافي التام من المرض.



وقال الشيوخي لـ"دنيا الوطن": إن مصدر إصابته بالفيروس، كانت زملاء نجله، الذين كانوا خالطوا أحد المصابين، وبالتالي نقلوا العدوى لابنه، ومن ثم انتقلت لبعض أفراد الأسرة، داعيًا جميع من خالطوا هذا المصاب لضرورة إخضاع أنفسهم للحجر، حرصًا على سلامة أسرهم والمجتمع.



وأشار إلى أن الليلة الماضية، أظهرت نتيجة العينة التي تم أخذها منه كانت إيجابية، وبالتالي هو الآن يحمل مرض (كوفيد- 19)، موضحًا أنه يشعر بآلام قوية وشديدة في أنجاء جسمه، بما في ذلك صداع، وارتخاء العضلات، وسعال حاد، ورشح وانفلونزا شديدة، لم تحدث من قبل معه.



ودعا الشيوخي المواطنين كافة لعدم الاستهتار بالمرض، وضرورة التزام البيوت، وتطبيق قرارات الحكومة، وعدم التجول إلا للضرورة القصوى، مع مراعاة التدابير الوقائية اللازمة، منعًا لحدوث إصابات جديدة، وإنهاء الموجة الثانية من الفيروس، والتي تفشت مؤخرًا في فلسطين.