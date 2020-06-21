إصابة ثلاثة مواطنين في انفجار غامض شمال قطاع غزة

أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الأحد، في انفجار غامض وقع في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.



وأفاد مصدر طبي في المستشفى الأندونيسي، وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية بأن ثلاثة مواطنين أحدهم جروحه خطيرة وصلوا المستشفى إثر انفجار غامض لم يعرف سببه حتى اللحظة وقع في منطقة دوار القرم شرق البلدة.





رام الله - دنيا الوطن