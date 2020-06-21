شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة مواطنين في انفجار غامض شمال قطاع غزة

إصابة ثلاثة مواطنين في انفجار غامض شمال قطاع غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الأحد، في انفجار غامض وقع في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في المستشفى الأندونيسي، وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية بأن ثلاثة مواطنين أحدهم جروحه خطيرة وصلوا المستشفى إثر انفجار غامض لم يعرف سببه حتى اللحظة وقع في منطقة دوار القرم شرق البلدة.

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