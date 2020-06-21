وزارة الاقتصاد وسلطة الأراضي بغزة تجريان مسحاً ميدانياً لمقالع الرمال

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رام الله - دنيا الوطن

أجرت وزارة الاقتصاد الوطني، وسلطة الأراضي، مسحاً ميدانياً لمقالع الرمال في محافظات قطاع غزة.



وقال مدير دائرة مقالع الرمال، محمد المدهون، إن الطواقم الهندسية بالإدارة العامة للمصادر الطبيعة بالوزارة، وبالتعاون مع سلطة الأراضي، أجرت مسحاً ميدانياً لمقالع الرمال في محافظات قطاع غزة.



وذكر المدهون، أن المسح يهدف إلى معرفة كميات الرمال المتواجدة والمتوفرة حاليا في قطاع غزة لوضع تصورات وآليات لتفادي نقص كميات الرمال، ومحاولة وضع بدائل في المراحل المقبلة.



وأكد مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية، عبد القادر بنات، أن وزارة الاقتصاد الوطني، تتابع العمل في مقالع الرمال، لتلبية احتياجات المواطنين والمقاولين.



وقال بنات خلال زيارة ميدانية لمقالع الرمال في المحافظة الوسطى: إن العمل متواصل في كافة المقالع بمحافظات قطاع غزة، مؤكداً أن الإدارة تسعى دائما للحفاظ على المصادر الطبيعية وتعمل على توفيرها بشكل قانوني من خلال الوزارة.



وأشار إلي أنه تمت معاينة مناسيب الرمال في مقلع العودة شرق محافظة دير البلح، ومقلع الحشاشين بمحافظة خانيونس، وموقع المقبرة في محافظة رفح.



وفي سياق أخر ، نظمت الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة خلال اليومين الماضيين، أكثر من 170 زيارة تفتيشية على الأسواق في كافة محافظات قطاع غزة؛ لمتابعة مدى التزامها بالتعليمات والشروط الصادرة عن الوزارة.



وأعلنت الإدارة إتلافها لعدد من المنتجات منتهية الصلاحية، والمخالفة للمواصفات الفلسطينية، موضحة أنه تم تحرير 14 محضر ضبط واستدعاء بحق المخالفين لإجراءات الوزارة.



من جانبها، جددت الإدراة العامة للصناعة (قسم الصناعات الغذائية) في الوزارة، التراخيص لعدة مخابز في محافظة رفح، بعد زيارات ميدانية نظمتها بالتعاون مع بلدية رفح، في إطار المتابعة والمراقبة لعملها .



وتابعت طواقم الإدارة، قرار وكيل الوزارة الدكتور رشدي وادي، حول إدخال الأجهزة الكهربائية المستعملة من المعبر، ونفذت 35 زيارة، وحررت 3 محاضر ضبط لتجار مخالفين، سيتم تحويلهم للشؤون القانونية.



وشارك قسم الصناعات المعدنية والحرفية بالإدارة، في لجنة خارجية مع الدفاع المدني؛ لمعايرة خزانات الوقود في مستودع رفح، وصهاريج الوقود المتنقلة.