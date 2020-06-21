اجمالي الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) في إيران

المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري بان عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 204 الاف و952 شخصا وبوفاة 116 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 9623 شخصا.



وأضافت بحسب قناة (العالم) سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2368 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 204 الاف و 952 حالة لغاية الان بينهم 2887 في وضع حرج.



وأشارت الى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 163 الفا و591 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 116 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس الى 9623 شخصا.



كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و422 الفا و407 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.