الأسير عماد ربايعة من ميثلون يدخل عامه الـ 19 بالأسر

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسير عماد أحمد حسن ربايعة (43 عاماً) من بلدة ميثلون جنوب جنين، اليوم الأحد، عامه الـ 19 في سجون الاحتلال.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن الأسير ربايعة محكوم بالسجن لمدة 23 عاماً.



وذكرت زوجة الأسير، أن الأسير عماد، يعاني منذ فترة طويلة من آلام في المعدة، ونقص في الدم، مطالبة كافة مكونات المجتمع، بضرورة تفعيل قضية الأسرى مجدداً، والتضامن معهم، حتى تبقى قضيتهم حية وحاضرة أمام الجميع.