مجدلاني يصدر قرارا بتشديد الرقابة على عمل المؤسسات الإيوائية

ناشدت وزارة التنمية الاجتماعية، كافة أبناء شعبنا؛ لأخذ المزيد من إجراءات السلامة العامة من خلال الالتزام بمعاييرالصحة، والتباعد والحفاظ على النظافة والتقيد التام بما يصدر عن جهات الاختصاص من تعليمات وإجراءات وبروتوكولات، وخاصة لفئة كبار السن في البيوت.





وقالت: إن هناك فئات داخل المجتمع بحاجة إلى الحفاظ عليها وحمايتها، كونها فئات هشة وضعيفة، وغير قادرة على الوصول بسهولة للبيانات والخدمات والغذاء ومواد النظافة، وعلى رأس هذه الفئات، يقع كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى ذوي الأمراض المزمنة.





وقال وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني: إن كبار السن هم ذاكرتنا الجماعية أمام محاولات الطمس والإقصاء والاجتثاث، هم أصحاب الرواية الحقيقية، وأصل الحكاية، والحفاظ عليهم واجب أخلاقي واجتماعي وديني وحقوقي.





وتابع: "احموا كبار السن، ووفروا لهم كل سبل العناية والرعاية والحماية، كي لا يصابوا بهذا الفيروس الخطير، وابقوا بينهم وبين الناس مسافة مناسبة، تحافظ على فكرة التباعد الاجتماعي، والتزموا بإجراءات السلامة، حتى تمر هذه الجائحة بأقل الأضرار والخسائر.





من جهة أخرى، أصدر وزير التنمية الاجتماعية، قرارات تتعلق بتشديد الرقابة على عمل المؤسسات الإيوائية، وخصوصاً التي ترعى المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والنساء والأيتام، مع التأكيد على استمرارمنع زيارة هذه المؤسسات تحت طائلة المسؤولية، الأولوية الأولى في هذه الظروف هي حماية النزلاء وحفظهم، ومنع إصابتهم بالمرض، وهذا لا يتحقق إلا بتطبيق صارم لإجراءات السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطن